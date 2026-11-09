Ізраїль депортував 14 активістів із Західного берега — Dawn

Ізраїль депортував 14 іноземних активістів, яких затримали поблизу Рамалли на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан. Вони прибули зі США, Канади, Італії та Німеччини, щоб супроводжувати палестинських фермерів під час щорічного збору оливок. Про це повідомляє Dawn.

Затримання біля Рамалли

За даними Human Rights Defenders Fund, активістів затримали в п’ятницю після сутички з поселенцями. Керівниця напряму міжнародної адвокації організації Шарона Вайс заявила, що активісти супроводжували палестинських фермерів на їхній землі, коли туди прибули поселенці та почали нападати на них.

Ізраїльська влада заявила, що 14 іноземців перебували в країні за туристичними візами. За її версією, їх депортували після затримання силами безпеки через порушення візових правил і порушення громадського порядку. Поліція Ізраїлю також повідомила про затримання трьох палестинців.

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Звільнення журналіста

Окремо ізраїльська влада в неділю звільнила без висунення обвинувачень арабо-ізраїльського журналіста Абеда Абу Шехаде, якого утримували п’ять днів. За даними правозахисної групи, затримання було пов’язане з інтерв’ю, яке він провів у Катарі з Азмі Бішарою — колишнім депутатом і засновником арабської ліворадикальної партії Balad.

Під час слухання в суді Абу Шехаде закидали контакт з іноземним агентом.

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