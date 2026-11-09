Ізраїль дозволив США розгорнути в Газі близько 250 іноземних військових — Jerusalem Post

Ізраїль дозволив США розгорнути початковий контингент міжнародних сил чисельністю приблизно 250 іноземних військових у секторі Гази. Іноземних військових офіцерів у супроводі американських військових протягом останніх двох тижнів бачили поблизу кордону з сектором Гази, повідомляє Jerusalem Post із посиланням на Walla та джерела у сфері безпеки.

Країни-кандидати до контингенту

Готовність долучитися до формування висловили Індонезія, Марокко, Казахстан, Косово, Уганда та Албанія. Казахстан запропонував медичну й логістичну допомогу, а Косово — підтримку в операціях із безпеки та поліцейській роботі.

За даними видання, формування сил затримується, зокрема, через прагнення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана домогтися участі Туреччини в операціях у Газі. Ізраїльські посадовці та представники оборонного відомства виступають проти цього, посилаючись на політику Анкари щодо Ізраїлю, заяви Ердогана та розміщення в Туреччині штаб-квартири ХАМАС.

За оцінками ізраїльської сторони, штаб-квартира ХАМАС у Туреччині керувала нападом поблизу Хеврона понад два тижні тому, внаслідок якого загинули двоє військових Армії оборони Ізраїлю. Це твердження подається як оцінка ізраїльської сторони.

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База США та проєкт у Рафаху

Американські військові тим часом перевозять техніку на спеціальну базу біля кордону з Газою в зоні відповідальності Південної бригади дивізії Гази Армії оборони Ізраїлю. На базу доставляють вантажівки, бронемашини для пересування складною місцевістю, транспорт для медичної евакуації та броньовані машини з кулеметами.

Об'єкт раніше був базою Армії оборони Ізраїлю, а згодом його передали США. Там встановили сторожові вежі, системи спостереження й освітлення, оновили огорожу периметра; базу цілодобово охороняють озброєні американські військові.

Паралельно тривають інженерні роботи для запланованого будівництва міста на частині руїн Рафаха. Проєкт передбачає переселення десятків тисяч палестинців після суворої перевірки безпеки та погодження ізраїльської влади. Початковий міжнародний контингент, як очікується, охоронятиме територію навколо нового міста. Термінів реалізації проєкту не визначили.

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