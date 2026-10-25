Ізраїль і Греція відпрацювали ураження ворожого судна ракетами — Jerusalem Post

Ізраїль і Греція цього тижня провели спільні військово-морські навчання у Середземному морі. Під час маневрів морські підрозділи відпрацювали кілька оперативних сценаріїв, зокрема виявлення та нейтралізацію морських загроз, а також ураження ворожого судна ракетним вогнем, повідомляє Jerusalem Post із посиланням на Walla.

Участь командувачів флотів

У навчаннях брали участь ракетні катери ВМС Ізраїлю та кораблі кількох підрозділів грецького флоту. Маневри очолили командувач ВМС Ізраїлю віцеадмірал Еяль Харель і його грецький колега віцеадмірал Димитріос-Елефтеріос Катарас. Також у навчаннях взяв участь начальник Генерального штабу національної оборони Греції генерал Димитріос Хупіс.

Морські підрозділи відпрацьовували спільне маневрування, формування єдиної оперативної картини на морі та координацію дій в оборонних і наступальних сценаріях.

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Співпраця у Середземному морі

Армія оборони Ізраїлю назвала навчання важливим кроком у розвитку військово-морської співпраці двох країн. Їхньою метою визначили підвищення спільної готовності, протидію новим загрозам і збереження свободи дій та судноплавства у Середземному морі.

Навчання відбулися на тлі тривалого суперництва Греції та Туреччини у східній частині Середземного моря, зокрема через морські кордони та територіальні права. Ізраїльські військові не заявляли, що маневри були посланням Туреччині.

У грудні 2025 року Ізраїль, Греція та Кіпр підписали тристоронній план військової співпраці на 2026 рік, який передбачає спільні навчання, тренувальні програми, робочі групи та стратегічний військовий діалог.

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