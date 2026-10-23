Ізраїль може видворити п’ятьох італійок із Західного берега — ANSA English

Ізраїльська влада може в п’ятницю видворити п’ятьох італійських активісток. Їх у четвер затримала Армія оборони Ізраїлю в селі Аль-Бвейб на Західному березі річки Йордан. Про це з посиланням на поінформовані джерела повідомляє ANSA English.

Затримання під час збору оливок

На момент затримання жінки супроводжували палестинських фермерів під час збору оливок. Агентство повідомляє, що затриманими є п’ятеро італійських активісток.

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Передача імміграційному управлінню

Ізраїльська влада поінформувала посольство Італії в Тель-Авіві та консульство в Єрусалимі, що в п’ятницю п’ятьох жінок, як очікується, передадуть до Імміграційного управління Ізраїлю.

Передачу заплановано як підготовчий етап до їхньої депортації. За даними джерел ANSA, видворення може відбутися вже в п’ятницю. Повідомлення ANSA English датоване 23 жовтня 2026 року та оприлюднене з Рима.

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