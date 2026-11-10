Ізраїль надав Murphy Oil шість ліцензій на розвідку газу біля Левіафана — OilPrice

Міністерство енергетики Ізраїлю видало американській компанії Murphy Oil та ізраїльській Ratio Energies шість офшорних ліцензій на розвідку природного газу в зоні G, приблизно за 25 кілометрів на південний захід від родовища Левіафан. Як повідомляє OilPrice, ліцензійна ділянка охоплює близько 1700 квадратних кілометрів морського дна.

Murphy Oil, що базується в Х'юстоні, буде оператором проєкту. Кожна з двох компаній матиме по 50% участі в ліцензіях. Це перший проєкт Murphy Oil у Східному Середземномор'ї; компанія стане другим американським оператором в ізраїльських водах після Chevron, яка є оператором родовищ Левіафан і Тамар.

Заміна для Eni

Murphy Oil замінить італійську Eni. У жовтні 2023 року Eni разом із Ratio Energies та Dana Petroleum, що належить корейській компанії, виграла тендер на ділянку G. Після початку війни в Газі Eni відклала прийняття ліцензії, а згодом вийшла з проєкту, пославшись на перерозподіл інвестицій. Ізраїльська фінансова газета Globes також повідомляла, що на це рішення міг вплинути політичний тиск.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нові партнери мають 36 місяців, щоб пробурити розвідувальну свердловину. Ratio Energies також володіє 15% у родовищі Левіафан, яке постачає газ до Єгипту за експортним контрактом вартістю 35 мільярдів доларів.

Зупинки видобутку

За даними OilPrice, менш ніж за рік Ізраїль двічі зупиняв видобуток на офшорних газових родовищах. Левіафан не працював 32 дні після ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого, а також зупинявся під час конфлікту в червні 2025 року.

Міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен заявив, що природний газ зміцнює економічні та дипломатичні позиції країни. П'ятий ізраїльський раунд приймання заявок на офшорні ліцензії має завершитися 27 січня 2027 року.

Читай нас у