Ізраїль наказав вилучити 26,473 дунама палестинської землі — Anadolu Agency

Палестинська комісія з питань колонізації та протидії стіні повідомила, що ізраїльська влада видала військовий наказ про тимчасове вилучення 26,473 дунама палестинської землі на окупованому Західному березі Палестини, на північний захід від Рамалли. Як повідомляє Anadolu Agency, наказ датований 28 жовтня.

Йдеться про земельні ділянки в Дейр-Нізамі, Умм-Сафі та Атарі. У документі зазначено, що вони переходять під контроль ізраїльських військових для того, що Ізраїль визначив як військові цілі.

Маршрут Атерет—Неве-Цуф

За даними комісії, землю призначено для маршруту, названого екстреним коридором Атерет—Неве-Цуф. Він має забезпечити сполучення між ізраїльськими поселенськими об’єктами в цьому районі.

Комісія також заявила, що маршрут може посилити зв’язки між поселеннями та форпостами поблизу Атерета і Халамішу, також відомого як Неве-Цуф. За її оцінкою, це також може додатково обмежити доступ палестинських землевласників до сусідніх ділянок.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Строк дії наказу

Наказ діятиме до кінця 2028 року та надаватиме ізраїльським військовим виключне право володіння маршрутом, позначеним на доданих до документа картах. Із 26,473 дунама 5,891 дунама, або близько 22,3%, ізраїльська влада класифікує як державну землю. Ще 20,582 дунама не мають такого статусу.

Комісія наголосила, що документ передбачає тимчасове вилучення та володіння землею, а не формальну передачу права власності. Вона попередила, що використання ділянок для поселенської інфраструктури викликає занепокоєння щодо розширення ізраїльського контролю в районі.

ООН вважає ізраїльські поселення на Західному березі, включно зі Східним Єрусалимом, незаконними за міжнародним правом. У резолюції Ради Безпеки ООН 2334 зазначено, що поселення не мають юридичної чинності, а Міжнародний суд ООН у консультативному висновку в липні 2024 року назвав окупацію палестинської території незаконною та закликав евакуювати поселення із Західного берега і Східного Єрусалима.

Читай нас у