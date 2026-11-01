Ізраїль не включає частину посадовців ХАМАС у Газі до списку цілей — Jerusalem Post

Ізраїльські силові структури тимчасово не включають мерів і високопосадовців урядової та муніципальної системи ХАМАС у секторі Гази до переліку цілей. Як повідомляє Jerusalem Post, військові джерела підтвердили виданню Walla, що рішення пов’язане з побоюваннями щодо можливого колапсу місцевих органів управління та цивільного хаосу.

За цією оцінкою, ліквідація керівників місцевих структур ХАМАС може призвести до руйнування системи управління в секторі, з наслідками якого Ізраїлю доведеться мати справу. Ізраїльська сторона також вважає, що міжнародні гуманітарні організації не зможуть заповнити вакуум влади, який може виникнути після усунення таких посадовців.

Операції проти військового крила

Водночас Армія оборони Ізраїлю та служба безпеки Шин Бет, за даними видання, зберігають високий темп операцій проти учасників і командирів військового крила ХАМАС. Щодня вони здійснюють дві-три цільові ліквідації людей, яких ізраїльська сторона пов’язує з нападом 7 жовтня, підготовкою атак проти Ізраїлю або відновленням інфраструктури угруповання.

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Ізраїльські посадовці у сфері безпеки пов’язують активність проти військового крила ХАМАС із поліпшенням розвідувальних можливостей. За їхніми словами, за останній рік військова розвідка та Шин Бет розвинули мережу людських джерел і отримують точніші дані в режимі реального часу.

Цивільна адміністрація

Попри удари по ХАМАС, угруповання, за оцінкою ізраїльських структур, продовжує контролювати цивільну адміністрацію сектору Гази. Йдеться, зокрема, про економіку, внутрішню безпеку, енергетику, освіту, охорону здоров’я та місцеві органи влади.

Представники Південного командування Армії оборони Ізраїлю стверджують, що ХАМАС впливає на населення через затримання, допити, насильство, залякування та примусове стягнення податків. Чинний уряд Ізраїлю водночас виступає проти передачі контролю над сектором Гази Палестинській адміністрації та наполягає, щоб територією керувала третя сторона замість ХАМАС.

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