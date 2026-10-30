Ізраїль не впустив 23 іноземних делегатів на Західний берег — Jerusalem Post

Ізраїльська влада не дозволила делегації з 23 представників кількох країн в’їхати на Західний берег Йордану через пункт пропуску Алленбі на кордоні з Йорданією. Учасники групи планували відвідати Рамаллу в період збору оливок, а також супроводжувати палестинських фермерів. Про це повідомляє Jerusalem Post із посиланням на The Guardian.

Делегацію утримували близько дев’яти годин

До групи увійшли делегати з Франції, Іспанії, Люксембургу, Швейцарії, Греції, Данії, Ірландії та США. Вони мали взяти участь у Другому конгресі Progressive International у Рамаллі, запланованому на листопад і організованому в партнерстві з Університетом Бірзейт.

Британський парламентар Сем Таррі, який раніше був пов’язаний із Лейбористською партією, розповів The Guardian, що групу зупинили та утримували приблизно дев’ять годин, після чого відмовили у в’їзді без пояснення причин. Член парламенту від Лейбористської партії Клайв Льюїс заявив, що учасників відокремили від інших людей і допитували.

Депутатка парламенту Великої Британії Лара Берд, яка також була в групі, повідомила, що прибула, аби висловити солідарність із палестинцями, які збирають оливки, однак делегацію розвернули на кордоні без пояснення причин.

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Заходи щодо активістів

На початку жовтня міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив посадовцям домагатися адміністративного видворення активістів, діяльність яких, за оцінкою влади, може загрожувати громадському порядку або безпеці на Західному березі Йордану.

Після цього Армія оборони Ізраїлю затримала майже 90 американських, ізраїльських і британських волонтерів, які планували допомагати палестинцям зі збором оливок поблизу Вифлеєма. Військові та МЗС Ізраїлю заявляли, що візит і діяльність групи не були попередньо погоджені та відбувалися в забороненій зоні. Водночас Jerusalem Post писала, що отримала копію листа організаторів про координацію візиту з військовими, надісланого майже за два місяці до інциденту.

Дані про напади під час збору оливок

Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомило щонайменше про 160 нападів ізраїльських поселенців на палестинців на Західному березі Йордану протягом перших двох тижнів сезону збору оливок. В ООН також заявили, що ізраїльські військові та прикордонна поліція захищали поселенців і брали участь у нападах. Палестинське міністерство сільського господарства заявило про 157 млн доларів збитків і знищення близько 286 тисяч оливкових дерев від початку війни з ХАМАС у жовтні 2023 року.

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