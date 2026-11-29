В Ізраїлі кабінет безпеки увечері в неділю має обговорити просування плану президента США Дональда Трампа щодо Гази, зокрема розгортання Міжнародних сил стабілізації в секторі. Про це повідомляє Jerusalem Post із посиланням на двох ізраїльських посадовців.

Угода для розгортання сил

Високопосадовці Ради миру закликали Ізраїль схвалити розміщення багатонаціональних сил у Газі. Минулого тижня посланець і радник Трампа Джаред Кушнер обговорив це питання з премʼєр-міністром Біньяміном Нетаньягу та закликав його погодити вхід сил до сектору. За даними видання, Нетаньягу пообіцяв просувати це питання.

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Посадовці Ради миру заявили, що Ізраїль ще не підписав угоду про статус сил, яка має визначити умови входу, параметри операцій та повноваження Міжнародних сил стабілізації в секторі Гази. Підписання документа є початковим кроком, необхідним для їхнього розгортання в межах плану Трампа.

Житловий квартал у Рафаху

Також кабінет безпеки, за інформацією Jerusalem Post, розгляне просування планів зі спорудження кварталу, фінансованого Обʼєднаними Арабськими Еміратами. Його планують збудувати в районі міста Рафах на півдні сектора Гази, який перебуває під контролем Ізраїлю.

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