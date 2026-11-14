Ізраїль обмежив імпорт для MSF до Гази через списки працівників — The Japan Times

У місті Газа шестирічна Маса Яссін може залишитися без нової 3D-друкованої маски для лікування опіків, оскільки організація «Лікарі без кордонів» (MSF) заявляє про неможливість ввезти необхідний пластик. Про це повідомляє The Japan Times з посиланням на Reuters.

Дівчинка зазнала опіків обличчя, голови та шиї після того, як у липні намет її родини загорівся внаслідок вибуху газового балона для приготування їжі неподалік. Прозора пластикова маска допомагає зменшувати набряк і контролювати утворення рубців, однак Маса невдовзі виросте з наявної маски.

Запаси матеріалів вичерпалися

У клініці MSF у місті Газа, яка, за даними організації, є єдиною в секторі, де можуть виготовляти такі маски, фахівці намагаються пристосувати наявну маску для дитини. Водночас запаси пластикових листів і філаменту для 3D-друку вже вичерпано, повідомив керівник фізіотерапевтичного напряму MSF France у Газі Мохаммед Аль-Катраві.

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За його словами, лікування від опіків обличчя отримують 70 пацієнтів, зокрема 50 дітей, а 20 із них терміново потребують масок. Без такого лікування рубці можуть ускладнити мовлення, вживання їжі та рідини, зір і рухи обличчя.

Суперечка щодо персоналу

MSF заявляє, що Ізраїль із кінця лютого заборонив міжнародному персоналу організації працювати в Газі та не дозволяє їй імпортувати будь-які постачання. За даними організації, це сталося після її відмови передати імена всіх місцевих працівників у секторі. MSF пояснює рішення відсутністю гарантій безпеки для персоналу та зазначає, що під час війни загинули сотні медиків.

COGAT, ізраїльський військовий орган, відповідальний за координацію допомоги Газі, підтвердив обмеження імпорту для MSF через невиконання вимог, зокрема щодо надання списків працівників. Там заявили, що ці дані потрібні для запобігання використанню гуманітарної допомоги терористичними організаціями. COGAT також повідомив, що схвалив ввезення до Гази понад 24 тисяч тонн медичних товарів, а інші гуманітарні організації, які виконали вимоги, працюють без обмежень.

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