Ізраїль планує надати дозволи на випас на Західному березі — Anadolu Agency

Ізраїльська влада планує надати тимчасові дозволи на випас худоби на 9 488 дунамах землі на окупованому Західному березі в Палестині. Про це повідомила Палестинська комісія з протидії стіні та поселенням, передає Anadolu Agency.

Ділянки у Сальфіті та Дженіні

За даними комісії, два повідомлення від 1 листопада передбачають видачу дозволів на випас на 9 488 дунамах, або приблизно 949 гектарах. Ізраїль класифікує ці землі як державні.

Йдеться про ділянки в Аль-Завії, Рафаті та Дейр-Баллуті в губернаторстві Сальфіт, а також в Аррабі, Кафр-Раї та Ябаді в губернаторстві Дженін.

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Заява палестинської комісії

Комісія заявила, що використання статусу державної землі для надання дозволів на випас може розширити вплив незаконних ізраїльських поселень на відкриті території між палестинськими селами. На її думку, наслідки можуть поширитися за межі місць випасу худоби — на прилеглі пасовища та маршрути, якими користуються пастухи, посилюючи тиск на палестинських фермерів і скотарські громади.

За інформацією комісії, у 2025 році ізраїльська влада видала сім схожих військових розпоряджень, що охоплювали 16 733 дунами палестинської землі, яку Ізраїль класифікує як державну. За останні три роки комісія зафіксувала створення 211 незаконних поселенських форпостів на окупованому Західному березі, більшість із яких, за її даними, призначені для випасу худоби.

Згідно з офіційними палестинськими даними, на окупованому Західному березі, включно зі Східним Єрусалимом, проживають близько 750 тисяч ізраїльських поселенців у 194 незаконних поселеннях і 400 форпостах.

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