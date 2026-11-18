Армія оборони Ізраїлю планує у 2027 році скоротити кількість розгорнутих батальйонів із нинішніх 75 до 67, але зберегти значно вищий рівень оборони, ніж до атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Про це за підсумками військового брифінгу повідомляє Jerusalem Post.

До 7 жовтня 2023 року Армія оборони Ізраїлю мала приблизно 34 батальйони, хоча за іншими підрахунками їх було до 38. Запланований на 2027 рік показник у 67 батальйонів усе одно буде майже вдвічі вищим за довоєнний рівень.

Посилення на кордоні з Газою

Особливо суттєво зміниться постійна присутність військ на кордоні із сектором Гази. У день атаки ХАМАС там було розгорнуто чотири батальйони. Ізраїльська армія планує постійно тримати на цій ділянці понад десять батальйонів — більш як утричі більше.

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У війську пояснили, що скорочення має зменшити навантаження на військовослужбовців і резервістів, не послаблюючи оборонні можливості країни. Армія також сподівається скоротити щорічну тривалість служби резервістів до 58 днів, якщо це дозволятиме безпекова ситуація. Наразі частину резервістів мобілізують приблизно на 90 днів, інших — приблизно на 60 днів.

Навчання та зношення техніки

Армія визнала, що тривалі бойові й оперативні завдання обмежили можливості для систематичного навчання. Це стосується, зокрема, танкових, піхотних та артилерійських підрозділів. В окремих випадках один танк протягом дня може використовуватися трьома різними підрозділами, що зменшує час для злагодження екіпажів із конкретною технікою.

Високий темп операцій також прискорив зношення наземної техніки, літаків та інших військових платформ. Армія оборони Ізраїлю зазначила, що прагне знайти баланс між готовністю до можливих нових бойових дій, підготовкою особового складу, технічним обслуговуванням і фінансовими можливостями. Водночас військові мають намір продовжувати операції в секторі Гази та Лівані, які, за їхніми словами, спрямовані на стримування загроз.

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