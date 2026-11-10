Ізраїль планує збудувати 500-кілометровий бар’єр на кордоні з Йорданією — Jerusalem Post

Міністерство оборони Ізраїлю просуває план зміцнення східного кордону, зокрема в районі Йорданської долини. Центральним елементом ініціативи має стати новий бар’єр завдовжки близько 500 кілометрів уздовж кордону з Йорданією, попередня вартість якого оцінюється у 5,5 млрд ізраїльських шекелів.

За даними Jerusalem Post, яка посилається на Walla, план координує директорат східного регіону Міноборони під керівництвом бригадного генерала резерву Мордехая Беніти. Ініціативу розробили з урахуванням уроків атак 7 жовтня, а місцевих жителів і громади розглядають як складову національної оборони.

Бар’єр і шосе №90

Перші кілька десятків кілометрів бар’єра вже збудувала дирекція Міноборони з питань прикордонної зони під керівництвом генерал-майора Ерана Офіра. За задумом відомства, споруда має запобігати проникненню терористів і контрабанді зброї та наркотиків. Водночас тривають інженерні роботи, зокрема розчищення старих мінних полів для розширення бар’єра й підготовки територій для інфраструктури.

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Посадовці також вивчають можливість перенести маршрут бар’єра на схід, ближче до річки Йордан. Такий варіант оцінюють приблизно у 2 млрд шекелів; він може дати змогу розширити шосе №90 та розвивати сільськогосподарські землі й інфраструктуру. Міністерство транспорту вже виділило 35 млн шекелів на планування перетворення шосе №90 на багатосмугову магістраль.

Цивільні проєкти

Паралельно Міноборони просуває близько 40 поселенських об’єктів і пунктів цивільної присутності у східному регіоні. Серед них — довійськові підготовчі академії, програми року національної служби та молодіжні лідерські групи. План також передбачає створення нових громад, зокрема сільськогосподарського мошаву Батрон у Йорданській долині, а також відновлення й розширення історичних поселенських об’єктів.

Ініціатива охоплює розвиток водопостачання, електромереж і транспорту, оснащення та навчання місцевих груп швидкого реагування, створення центрів управління в надзвичайних ситуаціях і координацію з новоствореною 96-ю дивізією, відповідальною за східний сектор. За словами Беніти, план також включає розвиток центрів обробки даних для індустрії штучного інтелекту та об’єктів відновлюваної енергетики. Влада прагне протягом десяти років подвоїти чисельність населення вздовж східного кордону Ізраїлю, де нині живуть трохи понад 20 тисяч людей.

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