Ізраїль почав багатоденну операцію на Західному березі — The Japan Times

Ізраїльські військові розпочали операцію в районі Хеврона на окупованому Західному березі, на Палестинських територіях, після того, як двоє озброєних палестинців убили двох ізраїльських військових. Операція, за заявою армії Ізраїлю та служби внутрішньої безпеки «Шин Бет», триватиме кілька днів і передбачає обшуки, допити підозрюваних та знесення будівель. Про це повідомляє The Japan Times.

Обшуки в районі Хеврона

Ізраїльські силовики заявили, що шукають і демонтують «терористичну інфраструктуру» в районі, звідки, за їхніми даними, прибули нападники. Вони також повідомили про знесення споруд, які назвали незаконними та такими, що можуть становити загрозу безпеці. Контртерористичні операції, за їхніми даними, відбуваються у десятках місць.

Стрілянина сталася на контрольно-пропускному пункті Фарш-аль-Хава. Фотограф із Хеврона, який став очевидцем події, повідомив, що двоє палестинців, озброєні пістолетом та автоматичною гвинтівкою, відкрили вогонь по військових. Ізраїльські сили згодом застрелили нападників.

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Заяви політиків і реакція ООН

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що військові запобігли можливому масштабному нападу, та наказав запровадити обмеження на Західному березі. Під час візиту до Хеврона він сказав, що разом із міністром оборони Ісраелем Кацем розглядає можливість значно ширшої операції. За його словами, вона може включати евакуацію жителів кварталу, звідки походили нападники, обшуки будинків і знищення інфраструктури, яку Ізраїль пов'язує з бойовиками.

ХАМАС не взяв на себе відповідальності за напад, але назвав його «героїчною операцією» та закликав прихильників до нових атак. Ізраїльська правозахисна організація B'Tselem закликала до міжнародного тиску на Ізраїль, заявивши про ризик колективного покарання та дій, які можуть становити воєнні злочини. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш через речника висловив занепокоєння ізраїльськими обмеженнями, що впливають на засоби до існування палестинців, і закликав припинити насильство з усіх сторін.

За підрахунком на основі даних міністерства охорони здоров'я Палестини, від початку війни в Газі у жовтні 2023 року ізраїльські військові та поселенці вбили на Західному березі 1117 палестинців. За ізраїльськими даними, за цей період у палестинських атаках або під час ізраїльських військових операцій загинула щонайменше 51 ізраїльтянин, зокрема цивільні та працівники сил безпеки.

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