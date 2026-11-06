Ізраїль почав демонтаж бедуїнської громади, заявили НУО — Jerusalem Post

Ізраїльська влада почала демонтаж бедуїнської громади Бір-аль-Маскуб на Західному березі Йордану. Ізраїльські неурядові організації Bimkom, Ir Amim і Peace Now заявили, що операція пов’язана з підготовкою до реалізації поселенського проєкту E1, повідомляє Jerusalem Post.

Знесли майже половину споруд

За даними організацій, ізраїльська влада вже знесла майже половину споруд громади за розпорядженнями, датованими 2008 роком. Серед знесених об’єктів були житла, кухні та санітарні споруди. За оцінкою НУО, через операцію близько 20 бедуїнських жителів були змушені залишити громаду.

Ізраїльський уряд вважає цю та подібні громади незаконними. У заяві НУО зазначено, що влада пояснює таку позицію несумісністю пересування бедуїнського населення великими територіями без формального планування чи оформлених майнових домовленостей із планами розвитку території.

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Проєкт E1 і судові спори

Територія E1 розташована між Єрусалимом і Маале-Адумімом та здебільшого лишається незабудованою. Проєкт передбачає зведення 3 401 житлової одиниці й належить до найбільш спірних будівельних планів на Західному березі Йордану.

Представники Bimkom, Ir Amim і Peace Now заявили, що споруди Бір-аль-Маскуба розміщені більш ніж за кілометр від найближчих будинків Маале-Адуміма. На їхню думку, це ставить під сумнів аргумент уряду про необхідність знесення для розвитку території.

У вересні Єрусалимський окружний суд дозволив продовжити тендер на будівництво 1 234 житлових будинків у районі E1, однак не визначав законність самих планів забудови. У жовтні міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд закликав компанії та приватних осіб не подавати заявки на тендери щодо будівництва в E1, попередивши про можливі юридичні та репутаційні наслідки.

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