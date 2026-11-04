Ізраїль почав модернізацію бар’єра на кордоні з Газою — Jerusalem Post

В Ізраїлі розпочали модернізацію захисного бар’єра «Пісочний годинник» уздовж кордону із сектором Гази. Роботи проводить Директорат з питань кордонів і швів Міністерства оборони під командуванням генерал-майора Ерана Офіра з урахуванням уроків атаки 7 жовтня та війни з «Хезболлою», повідомляє Jerusalem Post.

Посилення воріт і захист огорожі

Один із напрямів модернізації передбачає зміцнення воріт на міжнародному кордоні, що розділяє ізраїльську та палестинську території. Їх мають зробити складнішими для прориву, водночас зберігши можливість проходу військових у південному та північному секторах дивізії Гази.

Також проводять аналіз рельєфу й географічних умов уздовж кордону, щоб виконати необхідні інженерні роботи до зимового періоду. У районі можливі ерозія ґрунту та затоплення сезонними водотоками, які можуть пошкодити огорожу.

Ще один напрям передбачає облаштування захищених проходів, що дадуть військовим змогу швидко переміщатися з одного боку бар’єра на інший.

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Протидія дронам і раннє попередження

До системи захисту мають інтегрувати технології та оперативні методи протидії загрозам на дуже малих висотах, зокрема дронам на оптоволоконному керуванні. За даними видання, «Хезболла» застосовувала такі безпілотники проти ізраїльських військових на півдні Лівану, і під час війни вони стали суттєвим викликом для оборони.

Подібні технології планують застосовувати й на інших кордонах Ізраїлю, передусім на кордоні з Ліваном. Окремо готують інтеграцію сучасних систем збору розвідданих для посилення раннього попередження про різні загрози та безпеки прикордонної зони.

Бар’єр завдовжки 64 кілометри зазнав критики після атаки 7 жовтня, коли його прорвали в десятках місць. Як зазначає Jerusalem Post, розслідування Генерального штабу дійшли висновку, що огорожа виконала передбачену функцію: позначала кордон, затримувала спроби проникнення та сигналізувала про них. Водночас через зміну умов на кордонах було ухвалено рішення посилити систему.

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