Ізраїль почав підрахунок понад 500 тисяч бюлетенів у подвійних конвертах — Anadolu Agency

В Ізраїлі вранці 29 жовтня розпочали підрахунок понад 500 тисяч бюлетенів у подвійних конвертах, які можуть вплинути на остаточний розподіл місць у парламенті. За даними Anadolu Agency, ізраїльський суспільний мовник очікував завершення підрахунку до вечора четверга.

Як рахують бюлетені

Подвійні конверти використовують виборці, які голосують не на своїй зареєстрованій дільниці. Зокрема, це військовослужбовці, дипломати, поліцейські та переміщені жителі. Посадовці перевіряють дані на зовнішньому конверті, щоб запобігти повторному голосуванню, а потім відокремлюють його від анонімного бюлетеня перед підрахунком.

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Попередній розподіл місць

Після підрахунку звичайних бюлетенів блок прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, за даними Channel 12, прогнозовано здобував 53 місця у 120-місцевому Кнесеті. Опозиційний блок на чолі з лідером партії «Яшар» Гаді Айзенкотом міг отримати 48 мандатів, а переважно арабські партії — 19.

Жоден із двох основних блоків не мав прогнозованого 61 місця, потрібного для більшості. «Спільний список» міг отримати 12 мандатів, а Об'єднаний арабський список «Раам» — сім. Сукупно це стало б рекордним представництвом арабських партій у парламенті. Явка на виборах сягнула 77,7% — найвищого показника з 1999 року, за даними Центральної виборчої комісії.

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