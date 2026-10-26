Ізраїль помістив вісьмох палестинських ув’язнених до одиночних камер — Anadolu Agency

В Ізраїлі вісьмох палестинських ув’язнених в’язниці Лаві помістили до одиночних камер після виявлення в камері торта, який вони приготували перед виборами. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на ізраїльське видання Israel Hayom.

Торт перед виборами

За даними видання, ув’язнені протягом кількох днів відкладали їжу, щоб зробити торт. Вони сподівалися, що вибори 27 жовтня можуть призвести до завершення перебування міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра в уряді.

Працівники в’язниці виявили торт у камері. Після цього щодо вісьмох ув’язнених розпочали дисциплінарні процедури та помістили їх до одиночних камер.

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Обмеження для ув’язнених

Міністерство національної безпеки Бен-Гвіра контролює Ізраїльську тюремну службу. За повідомленням Anadolu Agency, Бен-Гвір посилив обмеження для палестинських ув’язнених, зокрема скоротив норми харчування та перелік доступних у в’язницях зручностей.

Подальше перебування Бен-Гвіра на посаді залежатиме від результатів виборів і коаліційних переговорів за участю його партії «Єврейська сила». Палестинські правозахисні групи звинувачують ізраїльську владу в систематичних порушеннях прав ув’язнених, зокрема катуваннях, позбавленні їжі, одиночному ув’язненні та відмові в медичній допомозі.

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