Ізраїль посилив активність своїх військово-повітряних сил у південній Сирії через побоювання щодо можливих нових нападів на друзьке населення провінції Ес-Сувейда. Про це з посиланням на джерело в ізраїльських структурах безпеки повідомляє Jerusalem Post.

За словами співрозмовника, Ізраїль цілодобово стежить за ситуацією в Сирії та не має наміру послаблювати політику підтримки друзів. Джерело заявило, що йдеться про протидію можливим масовим убивствам або викраденням, які можуть бути скоєні особами, що діють від імені сирійського режиму, зокрема бедуїнськими угрупованнями, скоординованими із сирійськими службами безпеки, або безпосередньо представниками режиму.

Попередження Дамаску

Активізація ізраїльської авіації має бути сигналом Дамаску, що Єрусалим не допустить заподіяння шкоди своїм союзникам серед друзів, зазначило джерело. Сирійські медіа, пов’язані з режимом, водночас звинуватили Ізраїль у постачанні зброї, боєприпасів, грошей та розвідувальних даних друзьким формуванням у провінції Ес-Сувейда, які діють під назвою Національна гвардія.

У сирійських повідомленнях також стверджувалося, що частину такого оснащення нібито скидають із повітря. Ці відомості є твердженнями медіа, пов’язаних із сирійським режимом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Контроль над Ес-Сувейдою

Дамаск передав Єрусалиму, що його дії мають на меті встановлення суверенітету над усією територією Сирії, а не спрямовані проти цивільного населення. Водночас члени друзької Національної гвардії виступають проти підпорядкування своїх сил сирійській армії, а режим розглядає це як загрозу територіальній цілісності країни.

За словами джерела, бедуїнські групи мають давні земельні суперечки з друзами. Частина з них може діяти без координації з органами безпеки, тоді як інші, за цими даними, намагалися атакувати друзькі громади, перекривати шляхи постачання та пошкоджувати водну й електричну інфраструктуру.

Як повідомляли сирійські джерела, зокрема Al Jazeera, протягом останнього тижня ізраїльські ВПС зберігали посилену присутність над районами Дараа та Ес-Сувейда. Для цього, за їхніми даними, залучали ударні вертольоти, бойові літаки та дистанційно керовані літальні апарати.

Читай нас у