Ізраїль посилив оборону біля Гази перед виборами 27 жовтня — Jerusalem Post

Армія оборони Ізраїлю посилила операції проти ХАМАС та «Палестинського ісламського джихаду» в секторі Гази, а також готується до можливих атак напередодні ізраїльських виборів 27 жовтня. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на джерело у сфері безпеки.

За словами співрозмовника видання, протягом останніх двох тижнів ізраїльські сили в середньому ліквідовували від двох до трьох польових командирів та бойовиків на день. Частина з них, за даними джерела, прямувала для проведення операцій проти ізраїльських військових. Зниження кількості таких операцій за останню добу співрозмовник пояснив прогалинами в розвідданих, а не вказівками політичного керівництва Ізраїлю.

Підготовка до можливих атак

Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір, який відвідав сектор Гази у вівторок, заявив, що метою є нейтралізація кожної загрози та проведення демократичних виборів без зовнішнього впливу.

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Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив силовим структурам розширити збір розвідувальної інформації перед голосуванням. Джерело у сфері безпеки заявило, що ХАМАС цікавиться ізраїльськими виборами та тим, як вони вплинуть на подальшу ситуацію. Водночас конкретних даних про підготовку певної операції немає. За твердженням співрозмовника, угруповання також продовжує відновлювати своє військове крило.

Посилення сил на суші, в повітрі та на морі

Південне командування ізраїльської армії, ВПС, військова розвідка та служба безпеки «Шин Бет» готуються до кількох сценаріїв. Серед них — ракетні запуски, атаки на позиції ізраїльських військових уздовж Жовтої лінії та спроби проникнення до військових форпостів уздовж Жовтої лінії й огорожі Hourglass на міжнародному кордоні.

Керівник оперативного управління армії генерал-майор Іцик Коен наказав найближчими днями посилити повітряні, морські та наземні сили. До заходів залучать підрозділи спеціального призначення як сили швидкого реагування та резерв. Представники сил безпеки визнали, що розвідувальне покриття залишається неповним. Військові також визначили ділянки, де рельєф або інші умови можуть ускладнювати спостереження, і готують там додаткові засідки та оборонні заходи.

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