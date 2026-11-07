Ізраїль посилив охорону заступника міністра Коена через погрози — Jerusalem Post

В Ізраїлі суттєво посилили заходи безпеки для заступника міністра в канцелярії прем’єр-міністра Алмога Коена та членів його родини після конкретних погроз. Біля будинку посадовця поставили охоронця, а його рідні отримали супровід поліції, повідомляє Jerusalem Post.

Охорону посилили після погроз

Канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю оголосила про рішення в суботу. За її даними, Коен отримував повідомлення з прямими погрозами вбивством. Виконання заходів безпеки доручили підрозділу «Маген», а охорону посилили за участю Служби загальної безпеки Ізраїлю Шин Бет і поліції.

В офісі Коена заявили, що не коментують безпекових аспектів, пов’язаних із заступником міністра та його сім’єю. Там також зазначили, що посадовець «продовжить служити громадянам Держави Ізраїль без будь-якого страху».

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Обвинувачення через дописи у X

Минулого тижня обвинувальний акт подали щодо 49-річного Раза Вайнбергера з Ейн-га-Хореша через 21 допис у X. Згідно з обвинуваченням, ці дописи містили заклики до вбивства прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, міністрів, депутатів Кнесету та прихильників уряду. Один із дописів, опублікований у відповідь на повідомлення Коена, містив погрозу на адресу посадовця.

Минулого вівторка джерела підтвердили Walla, що відповідальність за безпеку голови партії «Яшар» Гаді Айзенкота мають передати підрозділу Шин Бет із захисту високопосадовців. Це відбувається на тлі погроз його родині.

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