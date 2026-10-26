Ізраїль продовжив спорудження військового бар’єра на півдні Сирії — Anadolu Agency

Ізраїльські сили продовжили земляні роботи на сільськогосподарських угіддях у провінції Кунейтра на півдні Сирії, розширюючи військовий бар’єр. Про це з посиланням на сирійське державне агентство SANA повідомляє Anadolu Agency.

Насип через приватні землі

За даними SANA, на захід від ферми Аль-Ханут споруджують земляний насип, який проходитиме через приватні сільськогосподарські землі. Роботи є частиною фортифікаційного проєкту Sufa 53. Місцеві жителі побоюються, що роботи вплинуть на значні площі угідь, розташованих на захід від насипу.

18 жовтня ізраїльські сили, за повідомленням агентства, зрівняли бульдозерами приблизно 13 дунамів, або 1,3 гектара, оливкових гаїв у районі Аль-Ханут неподалік села Саїда. Також, за твердженням SANA, фермерам не дозволили потрапити на інші поля для збору оливок.

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Міністерство закордонних справ Сирії закликало зупинити проєкт, назвавши його порушенням угоди про роз’єднання сил 1974 року та міжнародних резолюцій. Проєкт Sufa 53 передбачає військову дорогу, траншеї та земляні насипи. Будівництво розпочали в середині 2022 року поблизу Хадра на півночі Кунейтри, після чого роботи поширили на південь провінції вздовж лінії розмежування з окупованими сирійськими Голанськими висотами.

Окремо SANA повідомило, що ізраїльські військові того ж дня увійшли на північ Кунейтри та облаштували тимчасовий контрольно-пропускний пункт на дорозі між Джубатою аль-Хашаб і Айн аль-Байдою. Військові, які прибули кількома машинами, зупиняли й обшукували перехожих, а згодом залишили район. Подібне вторгнення ізраїльських сил поблизу Джубати аль-Хашаб, за даними агентства, відбулося напередодні.

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