Ізраїль провів рейди у щонайменше 15 населених пунктах Західного берега — Al Jazeera

На окупованому Західному березі Палестини ізраїльські військові провели рейди щонайменше у 15 населених пунктах і затримали десятки палестинців. Це сталося після того, як прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав запровадити повну блокаду Західного берега після нападу, унаслідок якого загинули двоє ізраїльських військових, повідомляє Al Jazeera.

Рейди на півночі Західного берега

Операції відбулися, зокрема, в Наблусі, Дженіні, Тубасі та Калькілії. У селах Джалуд і Кар’ют поблизу Наблуса військові обшукували палестинські будинки та проводили затримання. Про затримання також повідомляли в Аррабі та Буркіні неподалік Дженіна.

Ізраїльські сили увійшли до Тубаса й сусіднього міста Акаба. Також військові зайшли до Єрихона та розташованого поруч табору біженців Акабат-Джабр.

Операція в районі Хеврона

На півдні Західного берега ізраїльські бульдозери знесли триповерхову будівлю в Хевроні. Сім’ям дали п’ять хвилин, щоб забрати свої речі. Крім того, ізраїльські сили наказали сотням палестинських родин примусово евакуюватися з будинків у районі Ейн-Дейр-Баха та поблизу нього.

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Військові також оточили будинок одного з підозрюваних у стрілянині, під час якої загинули двоє ізраїльських військових, і провели рейди в районі аль-Джалда в Хевроні. Ізраїльська армія заявила, що операція в місті триватиме кілька днів, паралельно з діями в десятках інших районів Західного берега.

Блокада Західного берега

За даними видання, через блокаду на Західному березі мають закрити майже тисячу контрольно-пропускних пунктів і воріт, що вплине на мільйони палестинців. Ізраїльські військові заявили, що вбили двох палестинських нападників, які атакували резервний батальйон неподалік ізраїльського поселення Телем. Окрім двох загиблих військових, ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила щонайменше про трьох поранених солдатів.

Генеральний секретар Палестинської національної ініціативи Мустафа Баргуті заявив, що закриття перетворює міста й села на маленькі в’язниці, а блокпости та ворота перешкоджають доступу до медичної допомоги, освіти й економічної діяльності.

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