Ізраїльська влада 22 листопада скасувала дозволи на в’їзд для невстановленої кількості палестинців із сіл Набі Самуель і Бейт-Ікса, а також району Халайла в окупованому Східному Єрусалимі. Через це вони не можуть дістатися своїх домівок, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на губернаторство Єрусалима.

Система дозволів

У губернаторстві заявили, що ізраїльська влада використовує систему дозволів для контролю за в’їздом і виїздом жителів цих районів. За твердженням місцевої влади, люди можуть втратити доступ до своїх домівок через скасування дозволу або відмову в його поновленні.

Губернаторство назвало це частиною систематичної політики ізоляції трьох громад. За його даними, ці населені пункти оточені розділювальною стіною та військовими контрольно-пропускними пунктами.

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Статус громад

За даними губернаторства, у вересні 2025 року Ізраїль визначив Набі Самуель, Бейт-Іксу та Халайлу як «зони тертя». Жителі цих територій мають отримувати спеціальні дозволи, чинні протягом одного року.

У квітні 2025 року Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію із закликом до Ізраїлю як окупаційної держави припинити незаконні дії на місцях, зокрема розширення поселень, знесення будинків і скасування дозволів на проживання палестинців у Східному Єрусалимі.

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