Ізраїль схвалює в’їзд друзів із Сирії на лікування майже щодня — Jerusalem Post

Ізраїль майже щодня схвалює звернення хворих і поранених друзів із Сирії, які просять дозволу на в’їзд до країни для лікування. Про це голова Управління народонаселення та імміграції Боаз Йосеф повідомив телеканалу KAN News, пише Jerusalem Post.

Звернення про медичну допомогу

За словами Йосефа, заявки на в’їзд для отримання медичної допомоги надходять майже щодня, і він майже щодня їх погоджує. Посадовець заявив, що Ізраїль демонструє солідарність із друзами та намагається допомогти їм жити належним чином настільки, наскільки це можливо на відстані.

Йосеф також сказав, що Ізраїль вважає себе однією зі сторін, залучених до реагування на ситуацію довкола друзів у Сирії. Він додав, що громади друзів на Голанських висотах уже інтегруються з Ізраїлем.

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Занепокоєння щодо провінції Сувейда

Минулого місяця джерело у сфері безпеки повідомило виданню Walla, що Ізраїль стурбований намірами осіб, які діють від імені сирійського режиму, поновити напади на друзьке населення сирійської провінції Сувейда. За твердженням джерела, серед них можуть бути бедуїнські угруповання, які координуються із сирійськими службами безпеки, а також представники режиму.

Джерело також заявило, що Ізраїль цілодобово стежить за розвитком подій у Сирії та не планує послаблювати політику допомоги друзам у разі спроб масових убивств або викрадень.

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