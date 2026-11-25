Спільний комітет з оборонного бюджету Ізраїлю схвалив збільшення оборонних видатків на близько 5 млрд доларів, або 17,3 млрд шекелів. Як повідомляє Breaking Defense, рішення ухвалили на тлі бюджетних труднощів і невизначеності щодо формування нового уряду після виборів 27 жовтня.

Закупівлі та виробництво

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що додаткове фінансування має посилити можливості Армії оборони Ізраїлю та підтримати нарощування її сил у наступні роки. За його словами, кошти дадуть змогу просувати довгострокові закупівлі у сфері космічних систем, ударних гелікоптерів, протиповітряної оборони та інших засекречених напрямів.

Кац також пов'язав рішення з планами «синьо-білої самостійності». За поясненням видання, цей термін, що відсилає до кольорів ізраїльського прапора, означає курс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу на більшу незалежність у виробництві оборонної продукції завдяки інвестиціям у місцеві компанії та їхню продукцію.

Дефіцит і борги перед оборонними компаніями

У березні 2026 року Ізраїль затвердив рекордний оборонний бюджет у 45 млрд доларів. Протягом року оборонне відомство отримувало додаткові кошти, зокрема близько 300 млн доларів у серпні, ще 5 млрд доларів у вересні та фінансування закупівлі гелікоптерів Apache у жовтні. Видання зазначає, що після нового рішення загальний оборонний бюджет може сягнути приблизно 55 млрд доларів.

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Збільшення видатків фінансували через перерозподіл коштів з інших частин затвердженого бюджету, зокрема з бюджетів міністерств транспорту, національної безпеки та освіти. Водночас бюджетні труднощі, за оцінкою Breaking Defense, можуть тривати й у 2027 році.

Israel Aerospace Industries повідомила, що станом на 30 вересня 2026 року заборгованість Міністерства оборони Ізраїлю перед компанією становила мільярди шекелів. Ізраїльське видання Calcalist у жовтні оцінювало борг перед Rafael Advanced Defense Systems приблизно у 2,3 млрд доларів, а перед Israel Aerospace Industries — приблизно у 2 млрд доларів.

Breaking Defense також пише, що ситуацію з фінансуванням може ускладнити оголошене припинення військової допомоги США, хоча строки та механізм його впровадження наразі незрозумілі.

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