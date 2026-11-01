Ізраїльська влада від початку 2015 року видала 9518 приписів про знесення або зупинення будівельних робіт щодо палестинських споруд на окупованому Західному березі. Про це повідомила Палестинська комісія з протидії стіні та поселенням, передає Anadolu Agency.

Дані палестинської комісії

За даними комісії, у 2015–2025 роках було задокументовано 9174 таких приписи, ще 344 — упродовж перших дев’яти місяців 2026 року. У звіті зазначено, що приписи зупиняли будівництво та залишали майно під загрозою знесення, впливаючи на життя родин, можливість громад зводити житло, розширювати послуги й підтримувати засоби до існування.

Комісія застерегла, що її підрахунок може не охоплювати всі приписи, видані ізраїльською владою. Статистику сформували на основі випадків, зафіксованих комісією та партнерськими юридичними організаціями, зокрема Єрусалимським центром юридичної допомоги та прав людини і Товариством Святого Іва.

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Розподіл і дані ООН

Найбільше приписів зафіксували в районі Хеврона — 2697. Далі йдуть Вифлеєм із 1310 приписами, Рамалла та Ель-Біре з 1118, а також Єрусалим із 929. Річний показник сягнув максимуму у 2023 році — 1333 приписи, тоді як у 2015 році їх було 701.

Окремо Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомило, що за той самий період на Західному березі знесли майже 12 тисяч споруд, серед яких 1698 були профінансовані донорами. За даними OCHA, знесення призвели до переміщення понад 18 тисяч палестинців і зачепили приблизно 843 тисячі людей. Управління враховує знесення через відсутність виданих Ізраїлем дозволів на будівництво, каральні заходи або військові операції.

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