Ізраїль відклав відкриття тендерного процесу на будівництво великого поселення в районі E1 на Західному березі річки Йордан. Генеральна прокурорка Галі Бахарав-Міара заявила, що рішення про розширення поселень не має ухвалювати перехідний уряд на чолі з Біньяміном Нетаньягу, а нова адміністрація, яку ще мають сформувати.

Як повідомляє The Guardian, Бахарав-Міара наказала Земельному управлінню Ізраїлю та Міністерству житлового будівництва не розпочинати тендер. Ізраїльські дипломати заперечили, що відтермінування стало реакцією на санкції Великої Британії проти восьми будівельних компаній, які працюють у цьому районі.

Район між Єрусалимом і Маале-Адумімом

Тендер передбачав будівництво понад 3 401 житлової одиниці. Оголошення щодо розширення E1 планували на четвер. Ця територія розташована між Єрусалимом і Маале-Адумімом — поселенням на Західному березі з населенням майже 40 тисяч людей.

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Критики проєкту вважають план забудови E1 особливо важливим через розташування ділянки: вона розділяє Західний берег і відокремлює його від Східного Єрусалима. Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд заявляв, що реалізація проєкту стане смертельним ударом для перспектив майбутньої палестинської держави.

Питання для майбутньої коаліції

Відтермінування може зробити розширення E1 предметом переговорів щодо формування коаліції. Лідер блоку «Зміни» Гаді Айзенкот, якого видання називає ймовірним наступним прем'єр-міністром Ізраїлю, виступав проти цього проєкту, вважаючи його помилкою, що може відштовхнути міжнародну спільноту.

На початку листопада Армія оборони Ізраїлю почала руйнувати будинки у бедуїнській громаді в межах району E1. Організація Peace Now привітала рішення генеральної прокурорки та заявила, що будівництво в E1 здатне підірвати можливість створення двох держав і спричинити серйозну дипломатичну кризу та міжнародні санкції.

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