Ізраїль відкликав посла з Нідерландів після критики міністрів — Jerusalem Post

Ізраїль відкликав свого посла в Нідерландах Зві Авінера Вапні після того, як дипломат публічно розкритикував міністра фінансів Бецалеля Смотрича та міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Критика міністрів

В інтерв’ю нідерландській газеті Algemeen Dagblad Вапні назвав риторику Смотрича і Бен-Гвіра жахливою та неприйнятною. Він також заявив, що не бажає їх захищати.

Посол різко висловився і про єврейських поселенців-екстремістів на Західному березі Йордану, назвавши їх хуліганами й терористами. На його думку, всі вони мають перебувати у в’язниці. Дипломат також сказав, що в Ізраїлі є люди, яких він волів би не бачити поруч.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція щодо війни в Газі

Під час розмови Вапні запитали про війну в Газі та екстремізм в ізраїльському суспільстві. Він захищав дії Ізраїлю, заявивши, що не вважає війну геноцидом або етнічною чисткою, а охарактеризував її як жорстоку війну проти жорстокої терористичної організації.

Водночас дипломат наголосив, що насильство з боку екстремістів має припинитися, а їхні дії є ганебними. Через кілька днів після інтерв’ю 7 листопада Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило про негайний виклик посла для пояснень щодо його заяв.

Читай нас у