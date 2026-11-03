Ізраїль висунув обвинувачення військовим через дії в Газі — Jerusalem Post

Військова юридична служба Армії оборони Ізраїлю подала низку обвинувальних актів щодо військовослужбовців через їхні дії в секторі Гази. Про це на конференції Міжнародної асоціації єврейських юристів і правників у Єрусалимі заявив військовий генеральний адвокат Армії оборони Ізраїлю генерал-майор Ітай Офір, повідомляє Jerusalem Post.

Обвинувальні акти щодо дій у Газі

Це перша публічна згадка про подання кількох кримінальних обвинувальних актів проти ізраїльських військових у зв’язку з діями в Газі. У середині жовтня Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що дисциплінарно покарала десятки військовослужбовців за дії в секторі Гази.

Водночас армія не уточнила ані кількість поданих обвинувальних актів, ані характер можливих правопорушень. Офір також повідомив, що щодо низки інших військових тривають слухання перед можливим висуненням обвинувачень. Такі процедури відбуваються після завершення розслідування та дають військовослужбовцям можливість викласти свою позицію до остаточного рішення військової прокуратури.

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Справи на Західному березі

За словами Офіра, Армія оборони Ізраїлю також домоглася обвинувальних вироків щодо 12 військовослужбовців за кримінальні дії на Західному березі річки Йордан. Характер цих кримінальних справ у джерелі не уточнюється.

Раніше Офір повідомляв про відкриття 150 кримінальних розслідувань, пов’язаних із війною, зокрема щодо поводження з палестинськими затриманими. Jerusalem Post також раніше писала про понад 3 тисячі дисциплінарних перевірок і закриття десятків справ, пов’язаних із війною.

Коментар щодо фільму NAZA

На конференції Офір також прокоментував документальний фільм NAZA, який містить твердження про геноцид з боку Ізраїлю. За його словами, стрічка хибно подає аналітичний інструмент NAZA, що застосовується для оцінки потенційної шкоди цивільному населенню та може впливати на зміну або скасування планів ударів.

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