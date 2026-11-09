Ізраїль визнав пасажирів flydubai потерпілими від терору — Jerusalem Post

Міністерство оборони Ізраїлю в понеділок офіційно визнало пасажирів рейсу flydubai, під час якого відбулася спроба захоплення літака, потерпілими від терору за ізраїльським законодавством. Рішення ухвалили приблизно через півтора місяця після інциденту, повідомляє Jerusalem Post.

Підтвердження спецслужб

Рішення ухвалили після того, як міністерство отримало підтвердження від органів, що проводили розслідування. Серед них були Шин Бет — Служба безпеки Ізраїлю — та Моссад. За висновками цих органів, спроба захоплення літака була спробою терористичної атаки. Саме це підтвердження стало підставою для надання пасажирам відповідного статусу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Подальша допомога

Після офіційного визнання питання передадуть до Національного інституту страхування. Установа має зв’язатися з потерпілими, щоб надати їм подальшу допомогу. Джерело не уточнює кількості пасажирів, обставин спроби захоплення літака або характеру допомоги, яку вони можуть отримати.

Читай нас у