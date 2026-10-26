Ізраїль визнав знесення об’єктів у Хевроні без слухання — Jerusalem Post

Ізраїльська держава повідомила Високому суду справедливості, що частини двох комерційних об’єктів поблизу північного в’їзду до Хеврона знесли без попереднього слухання. Влада пояснила це тим, що військовий командувач вважав роботи терміново необхідними з міркувань безпеки, повідомляє Jerusalem Post.

Держава також визнала, що не розмістила на місці повідомлення про знесення через помилку. Власники бізнесів Мустафа та Суф’ян Кавасме, а також компанія Al-Quds Ceramics and Sanitary Ware звернулися до суду з вимогою зупинити роботи. Вони заперечують будь-яку причетність до нападу 23 жовтня, під час якого загинули двоє ізраїльських військових, і називають знесення колективним покаранням.

Позиції сторін у суді

Позов стосується близько 17 дунамів комерційної території з офісами, виставковими зонами та товарами. За словами заявників, військові наказали вивезти майно перед знесенням, не надавши письмового розпорядження та не пояснивши процедуру оскарження. Власники стверджують, що в день нападу об’єкт був зачинений, окрім охоронця, а нападники перелізли через замкнені ворота.

У відповіді держави зазначено, що нападники використовували фабрику на одній із ділянок як укриття та вели вогонь з-за гофрованої огорожі й обладнання. Військові вважали споруди біля контрольно-пропускного пункту безпосередньою загрозою безпеці. Роботи передбачали демонтаж огорожі на об’єкті, яким, за версією держави, скористалися нападники, а також знесення огорожі й офісного контейнера на протилежній ділянці.

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Роботи зупинили після звернення до суду

Суддя Гіла Канфі Штайніц спершу зобов’язала державу надати відповідь та висловила очікування, що вона утримається від зміни ситуації на місці до подальшого рішення. Держава заявила, що описані роботи відбулися до того, як влада отримала позов і судову ухвалу, а після їх отримання роботи одразу припинили.

Держава додала, що не планує негайного подальшого знесення на цих двох об’єктах. Водночас вона заявила, що будь-які подальші заходи щодо незаконного будівництва проводитимуть відповідно до встановлених процедур.

Окремо Асоціація за громадянські права в Ізраїлі заявила, посилаючись на палестинську владу, що приблизно 1 500 палестинців були змушені залишити домівки після нападу. Армія Ізраїлю натомість повідомила, що мешканцям, які бажали тимчасово виїхати, дозволяли проходити через визначені контрольно-пропускні пункти. Військові також заявили про обшуки приблизно 200 об’єктів і затримання 10 підозрюваних.

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