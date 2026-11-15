Ізраїль заблокував промзону Бейт-Ули з 60 підприємствами — Al Jazeera

Ізраїльські сили 4 листопада перекрили в’їзди до промислової зони міста Бейт-Ула на окупованому Західному березі Йордану земляними насипами та кам’яними бар’єрами. Це ізолювало приблизно 60 палестинських підприємств від постачальників і клієнтів та поставило під загрозу доходи близько 2 500 працівників, повідомляє Al Jazeera.

У промисловій зоні працюють підприємства з обробки металу, виробництва дверей, електричних шаф, губчастих матеріалів, картону та будівельних матеріалів. Їхня робота залежить від постачання сировини й вивезення готової продукції. Обмеження також вплинули на сільськогосподарську діяльність на прилеглих землях, постачальників і торговців.

Падіння продажів і скорочення роботи

Власник фабрики TB.LOC Фаєз аль-Амлех заявив, що через блокування до підприємства не надходить сировина, а готову продукцію неможливо вивозити за межі промзони. На його фабриці, яка виробляє захисні та вогнестійкі двері, працюють 70 людей. Частині працівників скоротили робочий час або перевели їх на неповну зайнятість.

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За словами аль-Амлеха, щоденний обсяг продажів фабрики знизився з 70 тисяч шекелів до 2–3 тисяч шекелів. Він відкинув твердження Ізраїлю, що Бейт-Ула нібито пов’язана з переміщенням до Ізраїлю працівників без дозволів на роботу. Саме це ізраїльська сторона назвала причиною запровадження обмежень.

Наслідки для регіону Хеврона

Обмеження в Бейт-Улі почалися через кілька днів після завершення 10-денної облоги Хеврона. Ізраїльські військові операції в місті та околицях посилилися після того, як 23 жовтня на контрольно-пропускному пункті поблизу палестинського міста були вбиті двоє ізраїльських військових; у нападі підозрювали палестинських стрільців. За оцінкою мера Хеврона Юсефа аль-Джабарі, облога міста завдавала економіці втрат понад 12 млн шекелів, або $3,8 млн, щодня.

Палестинський міністр національної економіки Мохаммад аль-Амур заявив, що ізоляція підприємств стала тягарем для палестинської економіки. Голова Торгово-промислової палати Північного Хеврона Махмуд Аллан попередив: якщо район не відкриють найближчим часом, частина великих ліцензованих підприємств промзони може припинити роботу. За даними Al Jazeera, ізраїльські сили також знесли чотири промислові об’єкти поблизу Бейт-Ули, а поруч було створено поселенський форпост.

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