Ізраїль заборонив пілоту United в’їзд у складі екіпажу — Jerusalem Post

Міністерство транспорту Ізраїлю повідомило авіакомпанії United Airlines, що її пілотові Сіні Амджадіану заборонено в’їжджати до країни у складі екіпажу. Підставою стали передані Міністерством у справах діаспори та протидії антисемітизму дані про його дописи в соціальних мережах із політичним змістом і на підтримку іранського режиму, повідомляє Jerusalem Post.

Перевірка дописів

За даними видання, Амджадіан, пілот іранського походження, публікував зображення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та прапорів Ісламської Республіки, а також критикував ізраїльські удари по Ірану. Відомості про нього передали до департаменту безпеки Міністерства транспорту, а звідти — ізраїльським розвідувальним і оборонним органам.

Після розгляду матеріалів відповідні органи безпеки рекомендували не допускати пілота до Ізраїлю як члена льотного екіпажу. Його дані також передали до Ізраїльського центру авіаційної безпеки та Управління народонаселення й імміграції для блокування в’їзду повітряним шляхом.

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Рішення не впливає на рейси

У Міністерстві транспорту уточнили, що після звернення до United Airlines з’ясували: Амджадіан не виконує міжнародних рейсів. Він літає внутрішніми маршрутами у США та Канаді, тому заборона не змінює чинного розкладу польотів United до Ізраїлю.

У міністерстві заявили, що не є розвідувальним органом і не здійснюють моніторинг соціальних мереж. Там наголосили, що відреагували одразу після отримання інформації від Міністерства у справах діаспори.

Справу розглядають на тлі критики процедури перевірки іноземних авіаекіпажів після спроби захоплення рейсу flydubai з Дубая до Ізраїлю 30 вересня. За даними Jerusalem Post, тоді другий пілот напав на капітана, а літак здійснив аварійну посадку в Саудівській Аравії. Видання зазначає, що немає даних, які пов’язували б Амджадіана з цим інцидентом, а його публікації самі по собі не доводять причетності до терористичної діяльності.

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