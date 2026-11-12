Ізраїль заборонив в’їзд Меланшону та Пано з партії Нескорена Франція — Jerusalem Post

Ізраїль заборонив в’їзд лідеру французької лівої партії «Нескорена Франція» (LFI) Жану-Люку Меланшону та керівниці її парламентської фракції Матильді Пано. Рішення у четвер оголосив міністр закордонних справ і міністр внутрішніх справ Ізраїлю Гідеон Саар, повідомляє Jerusalem Post.

Відповідь на заборону для ізраїльського посадовця

Ізраїльська влада назвала це рішення відповіддю на заборону Франції на в’їзд голові регіональної ради Самарії Йоссі Дагану. Французький посадовець у МЗС заявив виданню, що до Дагана застосували адміністративну заборону через його активну роль у реалізації поселенської політики на Західному березі Йордану.

Оголошуючи про обмеження для Меланшона та Пано, МЗС Ізраїлю послалося на те, що назвало «екстремальною антиізраїльською політикою» LFI. Відомство також засудило заяви представників партії, зокрема Меланшона й Пано.

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Заяви Меланшона щодо Гази

На з’їзді LFI 7 листопада Меланшон заявив, що уряд на чолі з його партією може, за необхідності, направити французькі військово-морські кораблі для супроводу пропалестинських флотилій, які намагаються дістатися Сектору Гази. Він також говорив про намір проводити жорсткішу політику щодо Ізраїлю.

Нова президентська платформа LFI передбачає санкції проти уряду прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та призупинення Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Ізраїлем. Вона також пропонує розглянути альтернативи традиційному рішенню про дві держави, зокрема можливість двонаціональної держави з рівними правами.

У МЗС Ізраїлю заявили, що країна твердо реагуватиме на дії тих, хто, за оцінкою відомства, завдає їй шкоди, та не допускатиме осіб, які діють і підбурюють проти Ізраїлю та його громадян.

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