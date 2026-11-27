Ізраїльські військові заявили про ліквідацію 10 бойовиків ХАМАС і «Палестинського ісламського джихаду» в секторі Гази протягом останнього тижня. За твердженням Армії оборони Ізраїлю, четверо з них проникли на територію Ізраїлю 7 жовтня. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на заяву ізраїльських військових.

Удари в Хан-Юнісі та на півночі Гази

За даними ізраїльської армії, у вівторок військові разом зі службою безпеки «Шин-Бет» завдали удару в районі Хан-Юніса. Там, як стверджується, загинули Акрам Сабхі Хамдан Абу Тайма, якого ізраїльська сторона назвала учасником військового крила ХАМАС, і Ваджі Самі Сулейман Абу Салах — член «Палестинського ісламського джихаду», який, за даними армії, проник до Ізраїлю 7 жовтня.

Під час інших ударів на півночі сектору Гази, за заявою військових, було вбито чотирьох членів ХАМАС. Серед них, за даними армії, були бійці підрозділу «Нухба», учасники проникнення до Ізраїлю 7 жовтня та інженерний офіцер батальйону. Військові заявили, що уразили їх після спроб атакувати ізраїльських військових і цивільних.

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Повідомлення про склади зброї

Ізраїльські військові також повідомили, що минулої п’ятниці в окремих інцидентах уразили командира осередку військового крила ХАМАС Діаба ар-Рахмана Раді та групу бойовиків. За версією армії, Раді був причетний до передавання коштів угрупованню, а інші члени групи збиралися для планування атак проти цивільних і військових.

Серед загиблих ізраїльська сторона назвала снайпера Мустафу Хассана Овейні, оператора протитанкових засобів Мохаммеда Абу Хуейшіля та Юсефа Аїді. За даними військових, Аїді проник до Ізраїлю 7 жовтня та був причетний до церемонії передачі колишніх заручників Елі Шарабі, Охада Бен-Амі та Орі Леві.

Окремо Армія оборони Ізраїлю та «Шин-Бет» заявили, що в четвер у секторі Гази атакували й знищили чотири склади зброї ХАМАС. За їхніми словами, перед ударами цивільне населення попередили, а об’єкти використовували для зберігання зброї, призначеної для нападів на ізраїльських військових.

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