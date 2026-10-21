Ізраїль заявив про ліквідацію Муси Хамуди з ХАМАС у Газі — Jerusalem Post

Армія оборони Ізраїлю заявила, що внаслідок авіаудару в місті Газа загинув Муса Абд Мухаммад Хамуда, якого військові назвали оперативцем підрозділу Нухба угруповання ХАМАС. За даними Jerusalem Post, удар відбувся в неділю, а про його результат ізраїльські військові повідомили 21 жовтня.

Заява ізраїльських військових

За твердженням Армії оборони Ізраїлю, Хамуда брав участь у плануванні нападу 8 вересня 2025 року, коли внаслідок вибуху в ізраїльському танку загинули четверо військовослужбовців бронетанкових військ. Ізраїльські військові назвали його загибель результатом спільної операції армії та Служби загальної безпеки Ізраїлю Шин-Бет.

У заяві військових зазначено, що Хамуду вважали відповідальним за загибель бійців, які служили під командуванням 162-ї дивізії під час операції «Колісниці Гідеона». Удар, за їхніми словами, завдала 215-та вогнева бригада, що входить до складу цієї дивізії.

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Напад на танк у вересні 2025 року

За описом початкового розслідування ізраїльських військових, близько 6:00 8 вересня троє нападників підійшли до танка, який перебував на оборонній позиції неподалік ізраїльського поста на околицях району Шейх-Радван, на захід від Джабалії на півночі Гази. Вони відкрили вогонь по екіпажу, після чого кинули вибуховий пристрій усередину танка.

Унаслідок вибуху загинули штаб-сержант Урі Ламед, сержант Гаді Коталь, сержант Аміт Ар’є Регев і лейтенант Матан Абрамовіц. Під час подальшої стрілянини військовослужбовець бригади «Нахаль» зазнав поранення середньої тяжкості. За даними попереднього розслідування, екіпаж танка не спав і вів спостереження за місцевістю; двох нападників було уражено під час бою.

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