Армія оборони Ізраїлю заявила, що приблизно 70% її військовослужбовців, поранених у боях протягом останніх трьох років, повернулися до військової служби. Наразі в реабілітаційному департаменті Міністерства оборони Ізраїлю зареєстровані близько 31 тисячі поранених, повідомляє Jerusalem Post.

Армія оборони Ізраїлю оприлюднила дані перед тижнем вшанування поранених у війнах Ізраїлю та внаслідок ворожих дій. Захід організовують кадрове управління армії, реабілітаційний департамент Міноборони та Організація ветеранів з інвалідністю Армії оборони Ізраїлю.

Зустрічі в громадах

У межах тижня запустили ініціативу «Обійми з дому». Командири та керівники місцевої влади проводитимуть зустрічі, зокрема панельні дискусії за участю поранених військових, які живуть у відповідних громадах. Метою назвали вшанування поранених і поширення інформації про доступну для них підтримку та послуги.

Від початку 2026 року армія провела по країні 12 заходів адміністративної допомоги для поранених військовослужбовців. Під час цих заходів представники армії та державних відомств надавали інформацію про права, що стосуються транспорту, податків, ліцензій, зарплат і психологічної підтримки.

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Психологічна підтримка

За даними військових, від початку війни Ізраїлю з ХАМАС до підрозділів реагування на бойовий стрес надійшло приблизно 5800 звернень. Також командири за супроводу фахівців із психічного здоров’я провели понад 9800 сесій опрацювання.

Кадрове управління армії також розробило програму підтримки резервістів після завершення активної резервної служби. У Рамат-Гані для цього створили Будинок резервістів у Кфар-Маккабії, де планують проводити церемонії вшанування, програми опрацювання та інші заходи.

Водночас деякі експерти та окремі свідчення, згадані виданням, ставлять під сумнів, чи достатньою є підтримка людей із посттравматичним стресовим розладом і чи не чинять на військових тиск щодо повернення до бою. Також лунала критика, що терапію переважно пропонують бійцям передової, тоді як травматичний досвід інших категорій військових може залишатися поза увагою.

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