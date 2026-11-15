Ізраїль заявив про удар по високопоставленому представнику ХАМАС у Рафаху — Jerusalem Post

Армія оборони Ізраїлю та ізраїльська служба безпеки «Шин Бет» завдали удару по високопоставленому представнику ХАМАС у секторі Гази. За даними Jerusalem Post, ізраїльські військові підтвердили сам удар, але не назвали особу цілі.

Повідомлення про удар у Рафаху

Палестинські медіа, на які послалися ізраїльські видання, повідомили, що удар припав на Рафах на півдні сектора Гази. У заяві військових не наводили додаткових деталей про місце атаки чи її наслідки.

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Заява міністра оборони

Невдовзі після повідомлення військових міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац написав у соцмережі, що ціль удару була вбита. Він також заявив, що ізраїльська армія продовжує ліквідовувати керівників ХАМАС у секторі Гази.

Водночас Армія оборони Ізраїлю на той момент не підтвердила загибелі представника ХАМАС. Отже, офіційно військові повідомили про удар по цілі, а інформація про її смерть ґрунтувалася на заяві міністра оборони.

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