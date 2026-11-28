Армія оборони Ізраїлю заявила, що члени угруповання «Хезболла» використовували цивільні рибальські човни для розвідки та спостереження за ізраїльськими військово-морськими силами в морській зоні безпеки біля південного Лівану. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на заяву ізраїльських військових.

Зйомка та спостереження

За твердженням ЦАХАЛу, це стало відомо під час допитів оперативників угруповання. Військові заявили, що члени «Хезболли» підходили на рибальських човнах до ізраїльських підрозділів у морі, фотографували їх та відстежували військову активність.

Ізраїльська армія закликала ліванських мешканців і рибалок, які працюють у цьому районі, бути вкрай обережними, не заходити в райони активності військових та триматися на безпечній відстані від кораблів, що діють у регіоні. У ЦАХАЛі назвали це прикладом використання «Хезболлою» цивільної морської діяльності для своїх цілей, що, за оцінкою військових, наражає цивільних у Лівані на небезпеку.

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Операції на півдні Лівану

Заява прозвучала на тлі продовження ізраїльських операцій проти «Хезболли» на півдні Лівану. ЦАХАЛ також повідомив про удар по десятках ракет і пускових установок у навчальному таборі сил «Радван» в районі Айн-ат-Тіна. За даними ізраїльських військових, цю зброю планували використати для атак проти цивільних і військових Ізраїлю.

Ізраїльські військові також повідомляли про авіаудар 19 листопада по колишньому об'єкту виробництва та зберігання ракет «Хезболли» в районі Джанта в долині Бекаа. Окремо 16 листопада, за даними армії, ізраїльські ВПС завдали удару по партії зброї, яку перевозили із Сирії для оперативників угруповання поблизу лівано-сирійського кордону.

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