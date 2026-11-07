Ізраїль закрив мечеть Ібрагіма в Хевроні для палестинців — Al Jazeera

Ізраїльські сили закрили мечеть Ібрагіма в Хевроні на окупованому Західному березі для палестинських вірян. Обмеження запровадили в п’ятницю після обіду до 22:00 суботи у зв’язку зі щорічним юдейським релігійним вшануванням Сарри, дружини пророка Авраама.

Палестинське міністерство у справах релігійних пожертв повідомило, що вірянам і працівникам мечеті заборонили доступ до святині, а заклик до молитви призупинили. Як повідомляє Al Jazeera, директор мечеті Моатаз Абу Снейне заявив, що ізраїльська влада планувала відкрити молитовні зали та подвір’я комплексу лише для ізраїльтян.

Обмеження в Старому місті

Ізраїльські військові також посилили контроль на контрольно-пропускних пунктах і обмежили пересування в Старому місті Хеврона, де розташована мечеть. Через це деякі жителі не могли потрапити до своїх будинків або залишити їх.

Ізраїльські сили повідомили The Jerusalem Post, що очікують близько 20 тисяч відвідувачів на час свята. На місці розгорнули сотні працівників служб безпеки.

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Статус святині

Мечеть Ібрагіма, відома юдеям як Печера патріархів, є святинею для мусульман і юдеїв. Обидві релігійні традиції вшановують її як місце поховання пророка Авраама та членів його родини.

За Хевронською угодою 1997 року між Ізраїлем і Палестинською адміністрацією Ізраїль отримав контроль над безпекою у Старому місті, тоді як палестинський муніципалітет Хеврона зберіг повноваження у сфері планування та будівництва. У червні міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич оголосив про перебрання цих повноважень.

Закриття мечеті відбулося через кілька днів після завершення 10-денної облоги Хеврона ізраїльськими силами. За даними Al Jazeera, вона супроводжувалася сотнями арештів, знесенням 15 будинків і вимушеним переміщенням понад 3 300 палестинців.

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