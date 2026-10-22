В Ізраїлі міністр оборони Ісраель Кац підписав рішення про санкції проти енергетичної компанії Coral Oil. Обмеження запровадили після того, як компанія передала близько 130 тисяч літрів пального Al-Amana, яку Міністерство оборони Ізраїлю називає компанією, що належить «Хезболлі», повідомляє Jerusalem Post.

Постачання пального

У відомстві заявили, що пальне для «Хезболли» не є лише комерційним товаром. За твердженням міністерства, угруповання використовує нафтопродукти для перевезення зброї та військових компонентів, забезпечення роботи генераторів та іншої інфраструктури, а також для підтримки підземної інфраструктури.

Міністерство оборони Ізраїлю вважає, що постачання пального безпосередньо надає угрупованню можливості, які підтримують його діяльність проти Ізраїлю.

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Реєстрація та власність компанії

Coral Oil зареєстрована у Великій Британії, однак належить ліванській компанії A Yamin Group S.A.L. і веде діяльність через ліванську філію.

За даними міністерства, санкції проти Coral Oil є частиною ширшої кампанії Національного бюро з протидії фінансуванню тероризму та інших силових структур Ізраїлю. Кампанія спрямована не лише на суб’єкти, безпосередньо пов’язані з «Хезболлою», а й на торговельні та логістичні ланцюги, які, за оцінкою ізраїльської влади, забезпечують угруповання.

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