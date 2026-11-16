Ізраїль завантажив 3,5 млн фото в Amazon для розпізнавання облич — The Guardian

Ізраїльські військові на початку 2024 року завантажили 3,5 млн фотографій до хмарної платформи Amazon, щоб використовувати сервіс Rekognition для аналізу зображень палестинців за допомогою розпізнавання облич. Про це з посиланням на злиті документи повідомляє The Guardian. За даними видання, фотографії завантажив підрозділ ізраїльської армії, що зберігає велику колекцію зображень палестинців із Гази та Західного берега Йордану.

Бази даних і розпізнавання облич

Підрозділ, відомий як Rolling Stone, входить до військового підрозділу програмного забезпечення. Він отримав назву від системи, яка централізовано зберігає дані про палестинців, зокрема основні особисті й сімейні відомості, інформацію про майно, перетин контрольно-пропускних пунктів, дозволи на роботу та дані про кримінальну діяльність.

Як зазначає The Guardian, через контроль Ізраїлю над реєстрами населення Гази та Західного берега підрозділ зібрав мільйони фотографій, зроблених для посвідчень особи. Джерела, обізнані з його роботою, повідомили, що ці знімки регулярно використовували у програмах розпізнавання облич, зокрема в застосунку Blue Wolf, яким ізраїльські солдати користуються на Західному березі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Після початку наземної операції в Газі у жовтні 2023 року ізраїльські військові також збирали зображення палестинців на тимчасових блокпостах. Водночас виданню не вдалося встановити, чи були саме ці фото серед 3,5 млн зображень, завантажених до Rekognition.

Співпраця з Amazon

Документи свідчать, що Rolling Stone протягом 2023 року переносив значні обсяги даних до ізольованого сегмента хмарної інфраструктури Amazon Web Services. Цей сегмент, призначений для чутливих матеріалів щодо військових операцій та збору розвідданих, Amazon і його клієнт називали «огородженим садом».

Основою співпраці стала багатомільярдна угода Project Nimbus 2021 року, за якою AWS і Google надають хмарні сервіси ізраїльським державним та військовим структурам. Представник AWS заявив, що компанія не має видимості щодо навантажень, які клієнти розміщують у її хмарі, та не коментує відносини з клієнтами без їхньої згоди. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що не мають наміру коментувати взаємодію або послуги, пов’язані з оперативними потребами.

Читай нас у