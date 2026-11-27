Ізраїльські військові 27 листопада завдали авіаударів та відкрили артилерійський вогонь по південному Лівану. Одночасно над півднем країни та південними передмістями Бейрута фіксували інтенсивну активність безпілотників і розвідувальної авіації, повідомляє Anadolu Agency.

Удари по населених пунктах півдня

За даними державного Національного інформаційного агентства Лівану, ізраїльська авіація вдарила по місту Аль-Кантара. Також серія ударів була завдана по району між Завтар-аш-Шаркією та Майфадуном, околицях Кфар-Тебніта, а також території між Аль-Кантарою і Аль-Гандурією.

Ізраїльська артилерія обстріляла район між Завтар-аш-Шаркією та Майфадуном. Інтенсивного обстрілу також зазнало узбережжя Аль-Мансурі на південь від Тіра. В Аль-Кантарі ізраїльські сили здійснили вибух, тоді як розвідувальні літаки та дрони літали над західним сектором південного Лівану, зокрема над Тіром.

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Дрони над Бейрутом

Один ізраїльський безпілотник помітили на дуже малій висоті над південними передмістями Бейрута. Ліванська влада заявляє, що від початку ізраїльського наступу 2 березня загинули понад 4 300 людей, ще 12 400 дістали поранення, а понад мільйон осіб були змушені залишити свої домівки.

Ізраїль утримує райони на півдні Лівану: частину з них — десятиліттями, інші — після попередньої наступальної операції 2023–2024 років. Під час нинішнього наступу ізраїльські сили просунулися більш як на 10 кілометрів углиб ліванської території. Атаки тривають попри укладену 26 червня за посередництва США угоду, яка передбачає поступове виведення ізраїльських військ, розгортання ліванської армії та роззброєння «Хезболли».

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