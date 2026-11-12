Ізраїль завдав авіаударів і провів підриви на півдні Лівану — Anadolu Agency

Ізраїльські сили 12 листопада завдали авіаударів, здійснили підриви та артилерійські обстріли в кількох населених пунктах південного Лівану. Про це з посиланням на ліванське державне Національне інформаційне агентство NNA повідомляє Anadolu Agency.

За даними NNA, авіаударів зазнали Хаддата в районі Бінт-Джбейль та Аль-Мансурі. Також повідомлялося про великий підрив у Завтар-аш-Шаркії поблизу річки Літані. У Кантара після підриву, що стався раніше того дня, відбувся авіаудар.

Удари та підриви в населених пунктах

У Кфар-Тебніті в районі Набатія ізраїльська авіація завдала удару по місту, а згодом там стався великий підрив. Про підрив також повідомили в Куніні, що в районі Бінт-Джбейль.

Безпілотник скинув дві світлошумові гранати поблизу фермерів на околицях Кфар-Шуби в районі Аркуб. Ізраїльська артилерія випустила кілька снарядів у напрямку околиць Ршафа, а по місту Среббін поблизу Набатії вели вогонь із кулеметів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Активність безпілотників

У Майфадуні три ізраїльські дрони вибухнули в окремих інцидентах. Два з них здетонували на дахах житлових будинків, ще один — над містом, після чого уламки впали в сад біля будинку.

Активність дронів також фіксували над іншими районами південного Лівану. Один безпілотник на малій висоті пролетів над головною площею Дждейдет-Марджаюна, інший безшумно пролетів на малій висоті над прибережним містом Тір.

Атаки відбулися попри укладену 26 червня за посередництва США рамкову угоду між Бейрутом і Тель-Авівом. Вона передбачає поступове виведення ізраїльських сил з окупованої ліванської території в обмін на розміщення ліванської армії та роззброєння збройних угруповань.

Міністерство охорони здоров’я Лівану повідомляло, що станом на 5 листопада внаслідок ізраїльських атак з 2 березня загинули 4390 людей, ще 12 429 були поранені.

Читай нас у