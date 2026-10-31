Ізраїль завдав нових авіаударів по півдню Лівану — Anadolu Agency

Ізраїльські військові вранці 31 жовтня завдали нових авіаударів у південному Лівані, а також здійснили підрив і відкрили кулеметний вогонь. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на державне Національне інформаційне агентство Лівану.

Удари в кількох районах

Авіація Ізраїлю вдарила по району між містами Набатія-ель-Фаука та Кфар-Тебніт у мухафазі Набатія. Ще один удар зафіксували поблизу Бараашита в районі Бінт-Джбейль.

У районі Марджаюн ізраїльські сили здійснили підрив у місті Таллуса, а над сусідніми населеними пунктами на малій висоті пролітав безпілотник. Військові також вели кулеметний вогонь із напрямку Хіама по сільськогосподарських угіддях в Ібл-ес-Сакі. Окремого авіаудару зазнав район між Адішит-ель-Кусайр і Тайбою.

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У районі Тір ізраїльські дрони літали на низькій висоті над містом Тір та прилеглими населеними пунктами, досягаючи обох берегів річки Літані в районі Касмії. Кореспондент Anadolu Agency також повідомив про польоти ізраїльських безпілотників над південними передмістями Бейрута.

Переговори без прориву

Атаки сталися після військових і технічних переговорів між Ліваном та Ізраїлем за посередництва США, що відбулися 20–21 жовтня у Тампі, штат Флорида. Зустрічі завершилися без спільної заяви та оголошеного прориву. Сторони, за повідомленнями, домовилися продовжити переговори, хоча між ними залишилися розбіжності щодо виведення ізраїльських сил із Лівану та роззброєння «Хезболли».

У червні Ліван та Ізраїль підписали рамкову угоду за посередництва США. Вона передбачає поступове виведення ізраїльських сил з окупованих ліванських територій в обмін на розгортання ліванської армії та роззброєння збройних угруповань. За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, від 2 березня внаслідок атак загинули щонайменше 4386 людей, ще 12 407 були поранені, а понад мільйон осіб стали переміщеними.

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