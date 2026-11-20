Ізраїльські військові літаки у четвер завдали п’яти авіаударів по гірській місцевості Аль-Шаара поблизу села Джанта в районі Баальбека на сході Лівану. Вибухи було чути в місті Баальбек, інформації про постраждалих не надходило, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на ліванське державне Національне агентство новин.

Заява ізраїльської армії

Ізраїльська армія заявила, що її ВПС завдали удару на основі розвідувальних даних у районі Джанти в східній долині Бекаа. За версією військових, об’єкт, який став ціллю, раніше використовував рух «Хезболла» для виробництва ракет і зберігання зброї.

Армія Ізраїлю також стверджує, що цей об’єкт уже кілька разів атакували під час попередньої війни. Військові заявили, що нещодавно виявили повернення членів «Хезболли» до цього місця та завдали удару по входах, щоб не допустити відновлення об’єкта. «Хезболла» ці твердження не коментувала.

За три дні до цього ізраїльські військові повідомляли про удар по вантажу зі зброєю поблизу Джанти на лівансько-сирійському кордоні. Вони стверджували, що вантаж призначався для «Хезболли».

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Удари на півдні країни

Ліванське Національне агентство новин також повідомило про вибухи двох ізраїльських безпілотників на півдні країни. Один із них влучив у будинок у Шукіні, інший вибухнув на даху будівлі в Набатії-ель-Фауці. Ізраїльська авіація, за даними агентства, атакувала район Айн-ес-Самахія між Завтар-еш-Шаркією та Майфадуном, а також завдала двох ударів по Кантара.

У районі Марджаюн ізраїльські сили випустили вісім артилерійських снарядів у напрямку Хіама. Артилерійський обстріл і авіаудар також були спрямовані на північні околиці Кфар-Шуби в районі Хасбайя. Уламки впали поблизу житлових будинків, спричинивши матеріальні збитки без постраждалих.

Атаки сталися попри рамкову угоду, укладену Бейрутом і Тель-Авівом 26 червня за посередництва США. Вона передбачає виведення ізраїльських військ з окупованої території та розгортання ліванської армії. За даними Anadolu Agency, Ізраїль продовжує утримувати території на півдні Лівану, зокрема райони, захоплені під час війни 2023–2024 років.

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