Ізраїльська армія в четвер завдала авіаційних і артилерійських ударів по кількох районах південного Лівану. Ізраїльські безпілотники також літали над Бейрутом і південним містом Тір, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на ліванські державні медіа.

Удари по населених пунктах

За даними Національного інформаційного агентства Лівану, ізраїльські військові літаки зруйнували будівлю в місті Харіс у районі Бінт-Джбейль та завдали удару по Кфар-Тебніту в районі Набатія. На світанку ізраїльська артилерія обстріляла Ваді-ель-Худжайр і район поблизу Кабріхи з напрямку Ваді-ель-Салукі, а потім — околиці Хадати.

Упродовж ночі артилерія неодноразово обстрілювала рівнину Марджаюн. У районі Марджаюн три вибухи пролунали в місті Адейсе-ель-Кусайр, а ізраїльські сили провели масштабне прочісування в Хіамі. Один безпілотник, за даними агентства, літав на низькій висоті над Бейрутом, інший — над Тіром і прилеглими районами.

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Втрати та домовленість

Ліванська влада заявляє, що від 2 березня ізраїльські атаки забрали життя понад 4 300 людей, ще 12 400 дістали поранення, а більш як 1 млн людей були змушені залишити свої домівки. Атаки тривають попри укладену 26 червня за посередництва США угоду між Ліваном та Ізраїлем, яка передбачає поступове виведення ізраїльських військ із ліванської території, розгортання ліванської армії та роззброєння «Хезболли».

За інформацією агентства, Ізраїль окуповує частини південного Лівану десятиліттями, а інші території — після конфлікту 2023–2024 років. Під час нинішнього наступу ізраїльські сили просунулися більш ніж на 10 кілометрів углиб ліванської території.

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