Ізраїль модернізував систему протиповітряної оборони «Праща Давида», збільшивши дальність перехоплення. Оновлення має посилити здатність країни протидіяти ширшому спектру балістичних ракет і підтримувати оборону під час тривалих атак, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Bloomberg.

Середній ешелон ППО

«Праща Давида» є середньою ланкою багаторівневої системи протиповітряної оборони Ізраїлю. Вона діє між системами «Залізний купол» і Arrow та призначена для перехоплення важких ракет і безпілотників.

Керівник підрозділу розслідувань у сфері ППО ВПС Ізраїлю заявив Bloomberg на умовах анонімності, що після оновлення країна може протидіяти ширшому колу балістичних загроз і витримувати тижні безперервних атак.

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Доступність перехоплювачів

За даними Bloomberg, модернізацію провели після війни з Іраном, яка виявила залежність Ізраїлю від дорогих ракет-перехоплювачів, складних для масового виробництва. Зміни також відбуваються на тлі занепокоєння щодо доступності перехоплювачів і виробничих потужностей.

У Jerusalem Post зазначили, що оновлення є частиною ширших зусиль зі зміцнення багаторівневої протиракетної оборони та нарощування виробництва перехоплювачів. Аналітик Єрусалимського інституту стратегії та безпеки Узі Рубін сказав Bloomberg, що ранні покоління систем створювали для протидії кільком загрозам, а не сотням чи тисячам, тому нині потрібні дешевші ракети для кінетичного перехоплення.

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