Ізраїлю знадобляться $10 млрд на вже замовлене у США озброєння — Jerusalem Post

Ізраїлю після 2028 року знадобиться приблизно $10 млрд додаткового фінансування, щоб оплатити вже оформлені замовлення на військове обладнання у США. Обсяг цих замовлень перевищує кошти, які Вашингтон зобов’язався надати за чинною угодою про військову допомогу, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на The Wall Street Journal.

Суму наведено в документі Державного департаменту США, поданому до Конгресу. Він охоплює наявні замовлення станом на 1 квітня, хоча невідомо, чи змінився їхній загальний обсяг відтоді.

Нестача фінансування після 2028 року

США вже зобов’язалися надати Ізраїлю майже $7 млрд військової допомоги протягом наступних двох років. Водночас навіть після використання цих грошей частина чинних замовлень залишиться без фінансування.

За чинною угодою, укладеною за адміністрації Барака Обами та розрахованою до 2028 року, Ізраїль отримує близько $3,3 млрд щороку на закупівлю американської військової техніки, зокрема боєприпасів, транспортних засобів, винищувачів та інших систем озброєння. Угода дозволяє оформлювати замовлення коштом майбутніх зобов’язань США ще до фактичного переказу цих коштів.

У 2024 році Конгрес також схвалив додатковий пакет допомоги обсягом приблизно $26 млрд на тлі війни в Газі після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року. У листі Держдепартаменту до офісу демократа Палати представників Хоакіна Кастро зазначалося, що наявні замовлення, для яких бракуватиме коштів, можуть фінансуватися додатковою допомогою США, коштом бюджету Ізраїлю або поєднанням цих джерел.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дискусія про формат допомоги

Публікація з’явилася після заяви президента США Дональда Трампа про намір припинити американську допомогу Ізраїлю. Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу раніше також пропонував поступово згорнути пряму військову допомогу США протягом десятиліття.

Американські законодавці паралельно просувають ініціативу, яка передбачає зміщення акценту з військових грантів на оборонні інвестиції, спільну розробку та виробництво військових технологій. Її планують включити до щорічного законопроєкту США у сфері оборонної політики, який мають остаточно погодити до кінця року.

Залежність від постачань США

Перехід до моделі спільного виробництва не розв’яже негайних потреб Ізраїлю у військових постачаннях. Країна, зокрема, планує придбати ескадрилью з 25 сучасних винищувачів F-35. За даними Congressional Research Service, від 1948 року до травня 2025 року США надали Ізраїлю приблизно $174 млрд військової допомоги без урахування інфляції.

Американське законодавство також зобов’язує адміністрацію зберігати якісну військову перевагу Ізраїлю над потенційними противниками. Колишні та чинні посадовці США вважають, що негайне припинення військової допомоги є малоймовірним через вже схвалені Конгресом бюджетні зобов’язання.

Читай нас у